Модрич вслед за Бензема собрался покинуть "Реал"

Хорватский полузащитник "Реала" Лука Модрич покинет мадридский клуб, передают Vesti.kz со ссылкой на Sport24.

Отмечается, что футболист подпишет контракт с клубом из Саудовской Аравии. Соглашение будет рассчитано на три года. При этом не уточняется название новой команды.

Еще сообщается, что Модрич хочет и дальше получать вызов в сборную Хорватии и выступить на Евро-2024.

Действующий контракт игрока с "Реалом" рассчитан до 30 июня 2023 года. 37-летний хавбек выступает за "сливочных" с 2012-го. Он провел 33 матча в этом сезоне Ла Лиги, забил 4 гола и отдал 3 ассиста.

Ранее проходила информация, что Модрича ждут в саудовском "Аль-Насре", где он мог бы воссоединиться со своим бывшим одноклубником по "Реалу" Криштиану Роналду.

Напомним, что "Реал" объявил об уходе Карима Бензема. 6 июня "сливочные" проведут церемонию прощания с нападающим.

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