Месси установил новый рекорд МЛС и вошел в историю

Пресс-служба МЛС опубликовала данные об игроках, чьи футболки являются самыми продаваемыми в лиге в 2024 году, сообщают Vesti.kz.

Возглавил список аргентинский нападающий Лионель Месси, выступающий за "Интер Майами". На втором месте располагается его одноклубник Луис Суарес, на третьем - Лусиано Акоста из "Цинциннати".

В топ-10 игроков также вошли: Кучо Эрнандес ("Коламбус Крю"), Рики Пуч ("Лос-Анджелес Гэлакси"), Педро де ла Вега и Джордан Моррис (оба - "Сиэтл Саундерс"), Хани Мухтар ("Нэшвилл"), Георгиос Якумакис ("Атланта Юнайтед") и Эмиль Форсберг ("Нью-Йорк Ред Буллз").

Ранее Месси установил новый рекорд в МЛС - стал самым быстрым игроком в истории лиги, набравшим 25 результативных действий (12 голов и 13 передач) в первых 12 матчах сезона. Прежний рекорд принадлежал Карлосу Веле, который в 2019 году достиг этого показателя за 16 игр.

"Интер Майами" на данный момент лидирует в турнирной таблице МЛС, набрав 35 очков в 18 матчах.

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Напомним, Месси перешел в "Интер Майами" летом 2023 года. За это время аргентинец принял участие в 29 матчах во всех турнирах, в которых отметился 25 голами и 16 результативными передачами.

Предыдущие два сезона форвард провел во французском "Пари Сен-Жермене", а до этого всю карьеру провел в каталонской "Барселоне".