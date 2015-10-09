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Месси сотворил шедевр в матче за "Интер Майами"

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Месси сотворил шедевр в матче за "Интер Майами" ©instagram.com/intermiamicf

В матче МЛС между "Клеб де Фут Монреаль" и "Интер Майами" блеснул капитан сборной Аргентины Лионель Месси, передают Vesti.kz

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В матче МЛС между "Клеб де Фут Монреаль" и "Интер Майами" блеснул капитан сборной Аргентины Лионель Месси, передают Vesti.kz

Встреча прошла в Монреале на стадионе "Сапуто" и закончилась победой гостей со счетом 4:1. В их составе дублем отметился звездный нападающий Лионель Месси, а один из его голов был забит в очень красивом стиле.

На 62-й минуте матча Месси в районе центрального круга получил передачу от Луиса Суареса, затем на дриблинге преодолел сопротивления всех ставших у него на пути игроков соперника, добрался до ворот и забил гол фирменным ударом с левой ноги.

Напомним, на счету Месси в данной игре также гол на 40-й минуте матча и результативный пас.

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