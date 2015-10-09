Звезда АПЛ отказался от трансфера в МЛС

Форвард "Тоттенхэма" и сборной Южной Кореи Сон Хын Мин отказался от перехода в от клуб "Лос-Анджелес", несмотря на вероятность ухода из лондонского клуба.

По сведениям источника, при этом 32-летний кореец открыт для других предложений и может покинуть лондонский клуб.

В минувшем сезоне Сон Хын Мин провел 46 матчей, в которых забил 11 голов и сделал 12 результативных передач. Контракт с "Тоттенхэмом" рассчитан до лета 2026 года.