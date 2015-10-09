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Рыбакина назвала причину поражения на Уимблдоне

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Рыбакина назвала причину поражения на Уимблдоне ©instagram.com/lenarybakina

Чемпионка Уимблдона-2022, 11-я ракетка мира казахстанская теннисистка Елена Рыбакина заявила, что рассчитывала сыграть на другом корте в матче третьего круга против датчанки Клары Таусон, передают Vesti.kz

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Чемпионка Уимблдона-2022, 11-я ракетка мира казахстанская теннисистка Елена Рыбакина заявила, что рассчитывала сыграть на другом корте в матче третьего круга против датчанки Клары Таусон, передают Vesti.kz

Рыбакина сыграла на втором корте и уступила со счётом 6:7 (6:8), 3:6.

"Это происходит не в первый раз, но я ожидала, что буду играть на Первом корте или Центральном, где комфортнее из-за отсутствия ветра в такие дни, как сегодня. В любом случае условия были одинаковыми для обеих, просто сегодня я не смогла адаптироваться", — приводит слова Рыбакиной Punto de Break.

За выход в четвертьфинал Клара Таусон поспорит с представительницей Польши Игой Швёнтек.

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