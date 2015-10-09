Рыбакина назвала причину поражения на Уимблдоне

Чемпионка Уимблдона-2022, 11-я ракетка мира казахстанская теннисистка Елена Рыбакина заявила, что рассчитывала сыграть на другом корте в матче третьего круга против датчанки Клары Таусон, передают Vesti.kz.

Рыбакина сыграла на втором корте и уступила со счётом 6:7 (6:8), 3:6.

"Это происходит не в первый раз, но я ожидала, что буду играть на Первом корте или Центральном, где комфортнее из-за отсутствия ветра в такие дни, как сегодня. В любом случае условия были одинаковыми для обеих, просто сегодня я не смогла адаптироваться", — приводит слова Рыбакиной Punto de Break.