Лидер "Кайрата" сделал громкое заявление о Лиге чемпионов

Полузащитник сборной Грузии и "Кайрата" Гиорги Зариа высказал свое мнение о противостоянии со словенской "Олимпией" в первом квалификационном раунде Лиги чемпионов, передают Vesti.kz.

Легионер алматинского клуба уверен, что "желто-черные" пройдут в следующий раунд.

"Мы готовимся к предстоящим матчам в хорошем настроении. Ребята подходят к такой большой игре в отличной форме. Думаю, что мы пройдем первый раунд и продолжим выступление в Лиге чемпионов", — цитирует игрока Legalbet.kz.

"Кайрат" уже отправился в словенскую Любляну на матч с "Олимпией". Первая встреча пройдет 8 июля на стадионе "Стожице" и стартует в 22:00 по казахстанскому времени.

Ответная игра состоится 15 июля в Алматы.