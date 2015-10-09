Матч-центр Видео Галерея Опросы Вакансии Рекламодателям
Редакция +7 (700) 3 888 188
Реклама +7 (777) 001 44 99
Мы в соцсетях:
Лига чемпионов
Сегодня 12:25
 

Лидер "Кайрата" сделал громкое заявление о Лиге чемпионов

  Комментарии

Поделиться
Лидер "Кайрата" сделал громкое заявление о Лиге чемпионов ©ФК "Кайрат"

Полузащитник сборной Грузии и "Кайрата" Гиорги Зариа высказал свое мнение о противостоянии со словенской "Олимпией" в первом квалификационном раунде Лиги чемпионов, передают Vesti.kz

Поделиться

Полузащитник сборной Грузии и "Кайрата" Гиорги Зариа высказал свое мнение о противостоянии со словенской "Олимпией" в первом квалификационном раунде Лиги чемпионов, передают Vesti.kz

Легионер алматинского клуба уверен, что "желто-черные" пройдут в следующий раунд. 

"Мы готовимся к предстоящим матчам в хорошем настроении. Ребята подходят к такой большой игре в отличной форме. Думаю, что мы пройдем первый раунд и продолжим выступление в Лиге чемпионов", — цитирует игрока Legalbet.kz.

"Кайрат" уже отправился в словенскую Любляну на матч с "Олимпией". Первая встреча пройдет 8 июля на стадионе "Стожице" и стартует в 22:00 по казахстанскому времени.

Ответная игра состоится 15 июля в Алматы.

Лига чемпионов 2025/26   •   Словения, Любляна   •   Отборочный раунд 1, мужчины
8 июля 22:00   •   не начат
Олимпия Л
Олимпия Л
(Любляна)
- : -
Кайрат
Кайрат
(Алматы)
Кто победит в основное время?
Олимпия Л
Ничья
Кайрат
Проголосовало 16 человек

Реклама

Живи спортом!