Месси сделал заявление о своем будущем

Новости спорта Футбол Мировой футбол
Сегодня 22:52
©instagram.com/leomessi

Форвард американского "Интер Майами" и сборной Аргентины Лионель Месси, похоже, всерьез задумался о завершении карьеры после очередного выигранного "Золотого мяча", сообщают Vesti.kz.

Вот что он по этому поводу сказал:

"Я знаю, что это мои последние годы, я знаю, что когда у меня этого не будет, мне будет этого очень не хватать, потому что сколько бы я ни нашел занятий, ничто не будет похоже на то, чем я занимался всю свою жизнь", - приводит слова Лео TNT Sports.

Напомним, что Месси 36 лет, его нынешний контракт с "Интер Майами" действует до 31 декабря 2025 года.

На этой неделе он в рекордный, 8-й раз получил "Золотой мяч" - приз, вручаемый лучшему игроку сезона по версии французского журнала France Football.

Ранее Месси заявил, что не вернется в "Барселону". За каталонский клуб он выступал с 2003 по 2021 год, после чего провел два сезона в "Пари Сен-Жермене", а этим летом присоединился к "Интер Майами" из МЛС.

Метки:
Месси Лионель США

Ссылки по теме:

Новости
Сегодня , 22:52
Мировой футбол
Месси сделал заявление о своем будущем
Сегодня , 17:18
Мировой футбол
Стало известно, на сколько баллов Месси обошел Холанда и Мбаппе в голосовании за "Золотой мяч"
Сегодня , 16:58
Мировой футбол
Месси дал категоричный ответ по поводу возвращения в Европу
Сегодня , 16:04
Мировой футбол
"Аль-Наср" нашел Роналду нового партнера за 100 миллионов
Сегодня , 15:06
Мировой футбол
Месси рассказал о вероятности уйти в аренду в "Барселону"
Сегодня , 11:30
Мировой футбол
Назван худший трансфер в истории "Ливерпуля"
Вчера , 21:12
Мировой футбол
Президент "Бешикташа" сделал признание о трансфере Зайнутдинова
Вчера , 16:52
Мировой футбол
У "Золотого мяча" будет новый организатор. Подробности
Вчера , 15:32
Мировой футбол
Месси назвали лучшим игроком в истории на фоне победы за "Золотой мяч"
Вчера , 11:32
Мировой футбол
Криштиану Роналду и Джорджина Родригес заподозрены в уклонении от налогов
© 2008 - 2023 ТОО «EML»