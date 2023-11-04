Месси сделал заявление о своем будущем

Форвард американского "Интер Майами" и сборной Аргентины Лионель Месси, похоже, всерьез задумался о завершении карьеры после очередного выигранного "Золотого мяча", сообщают Vesti.kz.

Вот что он по этому поводу сказал:

"Я знаю, что это мои последние годы, я знаю, что когда у меня этого не будет, мне будет этого очень не хватать, потому что сколько бы я ни нашел занятий, ничто не будет похоже на то, чем я занимался всю свою жизнь", - приводит слова Лео TNT Sports.

Напомним, что Месси 36 лет, его нынешний контракт с "Интер Майами" действует до 31 декабря 2025 года.

На этой неделе он в рекордный, 8-й раз получил "Золотой мяч" - приз, вручаемый лучшему игроку сезона по версии французского журнала France Football.

Ранее Месси заявил, что не вернется в "Барселону". За каталонский клуб он выступал с 2003 по 2021 год, после чего провел два сезона в "Пари Сен-Жермене", а этим летом присоединился к "Интер Майами" из МЛС.