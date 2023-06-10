Месси сделал горькое признание о своей карьере в ПСЖ

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Сегодня 09:39
©instagram.com/leomessi

Лионель Месси рассказал о проведенном времени за "Пари Сен-Жермен", за который играл с 2021 года. Недавно он объявил, что перейдет в команду MLS "Интер Майами" в качестве свободного агента после истечения контракта с парижанами 30 июня, сообщают Vesti.kz.

За два сезона за французский клуб аргентинец забил 32 гола и отдал 34 результативные передачи в 75 матчах. Он выиграл два титула Лиги 1. Это был не самый удачный период его карьеры в сравнении с "Барселоной".

"У меня было два года, когда я был настолько несчастлив на личном уровне, что не получал от этого удовольствия. У меня был только тот месяц, который стал для меня особенным из-за победы на чемпионате мира, но кроме этого, это был сложный период для меня. Я хочу вновь обрести радость, наслаждаться своей семьей, своими детьми, повседневной жизнью... И именно поэтому мой переход в "Барселону" не состоялся", - приводит его слова Sportskeeda.

Переход Месси в "Интер Майами" завершает его замечательное пребывание в Европе. Он покидает континент как лучший бомбардир в истории пяти ведущих лиг. На его счету 496 голов - на один больше, чем у португальского форварда Криштиану Роналду.

Ранее Месси отметил, что в "Барселоне" были люди, не хотевшие его возвращения. Также Лео не хотел своим возвращением вынуждать каталонский клуб продавать некоторых игроков, а другим сокращать зарплату из-за финансовых правил, установленных Ла Лигой.

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Метки:
Месси Лионель ПСЖ

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