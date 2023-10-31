Нападающий американского "Интер Майами" и сборной Аргентины по футболу Лионель Месси стал восьмикратным обладателем "Золотого мяча" - приза, вручаемого французским журналом France Football лучшему футболисту сезона, сообщают Vesti.kz.

Никто не выигрывал "Золотой мяч" чаще, чем аргентинец. Месси получал престижную награду в 2009, 2010, 2011, 2012, 2015, 2019, 2021 и 2023 годах.

36-летний Лео является рекордсменом по количеству "ЗМ". Его ближайший преследователь - португалец Криштиану Роналду (пять "Золотых мячей").

Кто бы выиграл "Золотой мяч" без Месси и Роналду. Опубликован список

На этом фоне издание The Sun составило список самых богатых обладателей "Золотого мяча".

Месси занял в этом рейтинге второе место - состояние аргентинца оценивается в 105 миллионов фунтов стерлингов.

Лидером с большим отрывом стал Роналду (363 миллиона фунтов стерлингов). Португалец является самым популярным спортсменом в мире (876 миллионов подписчиков в социальных сетях ) и самым высокооплачиваемым футболистом.

Также в рейтинг вошли:

3. Кака (Бразилия) - 74 миллиона фунтов;

4. Карим Бензема (Франция) - 62,5 млн;

5. Майко Оуэн (Англия) - 54,4 млн;

6. Зинедин Зидан (Франция) - 52 млн;

7. Луиш Фигу (Португалия) - 41 млн;

8. Фабио Каннаваро (Италия) - 36 млн;

9. Роналдиньо (Бразилия) - (состояние неизвестно).

Названо главное отличие Месси от Роналду

Напомним, Месси с лета выступает за "Интер Майами", контракт с клубом рассчитан до 2025 года.

В составе команды аргентинец провел 14 матчей во всех турнирах, в которых забил 11 голов и сделал пять результативных передач, а также завоевал первый трофей, став самым титулованным футболистом в истории.

Роналду же с 2023 года играет за "Аль-Наср". В нынешнем сезоне португалец провел 14 матчей за саудовский клуб во всех турнирах, забил 14 мячей и сделал восемь результативных передач.

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"Золотой мяч" был учрежден France Football в 1956 году как приз лучшему футболисту года в Европе (на основании мнений группы спортивных журналистов). В 2010 году ФИФА и France Football объявили о слиянии наград "Золотой мяч" и "Игрок года ФИФА" (определялся на основе голосования капитанов и тренеров национальных сборных). В сентябре 2016 года France Football объявил о прекращении партнерства с ФИФА и вернулся к изначальной системе определения лучшего игрока года.