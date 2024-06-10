Месси раскрыл горькую правду про Неймара

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Аргентинская звезда "Интер Майами" Лионель Месси высказался о возможности перехода бразильского футболиста Неймара в свой клуб, передает Vesti.kz с ссылкой на infobae.

По данным ресурса у Месси есть групповой чат MSN с Неймаром и уругвайцем Луисом Суаресом, где уже обсуждалась возможность перехода бразильца в чемпионат МЛС. Однако, безуспешно.

"Правда в том, что сейчас это сложно. Он находится в Саудовской Аравии, и я думаю, что у него остался год по контракту… Я думаю, что пока нет", - заявил Месси.

Ранее они оба играли за "Барселону" и "Пари Сен-Жермен". В данный момент Неймар выступает за саудовский "Аль-Хиляль". В 2023 году он подписал с командой двухлетний контракт.

При этом бразилец пропустил большую часть сезона из-за травмы, полученной в матче за национальную команду.

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