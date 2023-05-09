Месси предложили 500 миллионов евро в год. Лео дал согласие на переход

Нападающий "Пари Сен-Жермена" Лионель Месси близок к переходу в клуб из Саудовской Аравии, сообщают Vesti.kz.

Ранее появилась информация о том, что сделка по переходу аргентинца в клуб из Саудовской Аравии закрыта. Однако форвард еще не подписал контракт.

По информации L’Equipe, вопрос еще не решен: саудовцы получили от окружения футболиста устное согласие на трансфер, но документы еще не подписаны. Месси хочет дождаться завершения сезона, прежде чем принимать решение о своем будущем.

В то же время Месси еще не отказался от перехода в "Барселону" и хочет подождать, чтобы выяснить, будут ли у каталонского клуба средства для его возвращения.

Ранее сообщалось о том, что в Саудовской Аравии форвард может зарабатывать 400 миллионов евро в год. Согласно новой информации, Месси предлагают более высокую зарплату – 500 миллионов евро в год, а с учетом различных бонусов эта сумма может возрасти до 600 миллионов.

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Месси выступает за ПСЖ с 2021 года, куда он перешел из "Барселоны". Действующий контракт 35-летнего нападающего с парижским клубом истекает в конце текущего сезона.

В текущем сезоне Месси провел 28 матчей в Лиге 1, забил в них 15 голов и отдал 15 результативных передач.

Сообщалось, что в услугах аргентинца также заинтересована "Барселона", в составе которой он десять раз выигрывал чемпионат Испании и четырежды побеждал в Лиге чемпионов.