Месси получил предложение на 1 миллиард евро. Подробности

Аргентинский нападающий Лионель Месси, ныне выступающий за американский "Интер Майами", получил крупное предложение из Саудовской Аравии, сообщают Vesti.kz со ссылкой на Le10sport.

По информации журналиста Гиллемы Балаги, на 36-летнего форварда вышел "Аль-Хиляль". Делегация саудовского клуба прилетала в Париж прошлым летом на частном самолете. Представители "Аль-Хиляля" предложили Месси, на тот момент выступавшему за "Пари Сен-Жермен", заработную плату в размере 1 миллиарда евро за сезон.

Однако, аргентинец никогда всерьез не рассматривал это предложение и в летнее трансферное окно подписал соглашение с "Интер Майами".

Лионель Месси назвал клуб своей мечты

Напомним, контракт Месси с американским клубом рассчитан до 2025 года. Он стал самым высокооплачиваемым футболистом в США.

В прошлом сезоне Месси провел за "Интер Майами" 14 матчей, в которых записал в свой актив 11 голов и 5 результативных передач. В составе клуба Лео выиграл трофей, став самым титулованным футболистом в истории.

Лионель Месси "отказался" от "Золотого мяча"

Недавно Месси выиграл свой восьмой "Золотой мяч". Никто не получал эту награду чаще, чем аргентинец. Его ближайший преследователь - Криштиану Роналду выиграл пять "Золотых мячей".

Месси является воспитанником "Барселоны", за которую выступал с 2003 по 2021 год. В составе каталонского клуба он стал десятикратным чемпионом Испании и четырехкратным победителем Лиги чемпионов.

В 2021 году аргентинец перешел во французский "Пари Сен-Жермен", вместе с которым дважды выиграл чемпионат страны и один раз Суперкубок Франции.