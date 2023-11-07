Месси получил предложение на 1 миллиард евро. Подробности

Новости спорта Футбол Мировой футбол
Сегодня 07:47
©instagram.com/leomessi/

Аргентинский нападающий Лионель Месси, ныне выступающий за американский "Интер Майами", получил крупное предложение из Саудовской Аравии, сообщают Vesti.kz со ссылкой на Le10sport.

По информации журналиста Гиллемы Балаги, на 36-летнего форварда вышел "Аль-Хиляль". Делегация саудовского клуба прилетала в Париж прошлым летом на частном самолете. Представители "Аль-Хиляля" предложили Месси, на тот момент выступавшему за "Пари Сен-Жермен", заработную плату в размере 1 миллиарда евро за сезон.

Однако, аргентинец никогда всерьез не рассматривал это предложение и в летнее трансферное окно подписал соглашение с "Интер Майами".

Лионель Месси назвал клуб своей мечты

Напомним, контракт Месси с американским клубом рассчитан до 2025 года. Он стал самым высокооплачиваемым футболистом в США.

В прошлом сезоне Месси провел за "Интер Майами" 14 матчей, в которых записал в свой актив 11 голов и 5 результативных передач. В составе клуба Лео выиграл трофей, став самым титулованным футболистом в истории.

Лионель Месси "отказался" от "Золотого мяча"

Недавно Месси выиграл свой восьмой "Золотой мяч". Никто не получал эту награду чаще, чем аргентинец. Его ближайший преследователь - Криштиану Роналду выиграл пять "Золотых мячей".

Месси является воспитанником "Барселоны", за которую выступал с 2003 по 2021 год. В составе каталонского клуба он стал десятикратным чемпионом Испании и четырехкратным победителем Лиги чемпионов.

В 2021 году аргентинец перешел во французский "Пари Сен-Жермен", вместе с которым дважды выиграл чемпионат страны и один раз Суперкубок Франции.

Метки:
Месси Лионель Саудовская Аравия США
Новости
Сегодня , 10:00
Мировой футбол
Назван самый дорогой по затратам на трансферы футболист. Роналду только 3-й
Сегодня , 08:41
Мировой футбол
Лионель Месси сделал заявление о завершении карьеры
Сегодня , 07:47
Мировой футбол
Месси получил предложение на 1 миллиард евро. Подробности
Вчера , 21:59
Мировой футбол
"Аль-Иттихад" с Бензема и Канте сенсационно проиграл клубу из Ирака в Азиатской Лиге чемпионов
Вчера , 19:00
Мировой футбол
Чемпион Казахстана в составе "Астаны" заявил о переговорах с "Лацио" и "Селтиком"
Вчера , 16:54
Мировой футбол
Месси превзошел Роналду и вписал себя в историю "Золотого мяча"
Вчера , 14:41
Мировой футбол
Назван главный претендент на "Золотой мяч" в 2024 году
Вчера , 13:33
Мировой футбол
Стало известно, за кого голосовал Лионель Месси на "Золотом мяче"
Вчера , 12:46
Мировой футбол
"Золотой мяч": Криштиану Роналду отказался отдать свой голос
Вчера , 11:12
Мировой футбол
Месси оценил перспективы Мбаппе и Холанда на "Золотой мяч"
© 2008 - 2023 ТОО «EML»