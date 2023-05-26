Месси отправится в Саудовскую Аравию с бывшим одноклубником - СМИ

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Сегодня 14:25
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Саудовский клуб "Аль-Хиляль" летом подпишет Лионеля Месси, Анхеля Ди Марию и Серхио Бускетса. Об этом заявил футбольный аналитик Халид Аль-Шенаиф, передают Vesti.kz.

О переходе трех игроков в "Аль-Хиляль" журналист заявил в эфире программы на телеканале SBC.

"Месси приедет в "Аль-Хиляль" в сопровождении Ди Марии и Бускетса", - сказал он.

Главный редактор испанского издания Marca Феликс Диас также добавил:

"Месси, Ди Мария, Бускетс, Жорди Альба и Иньеста переходят в лигу Саудовской Аравии. Уверяю вас, что Месси не поедет в "Барселону"… и его переход в "Аль-Хиляль" с Ди Марией - вопрос времени". Отец Месси заявил, что его сыну будет трудно вернуться в "Барселону". "Париж" скоро объявит об уходе аргентинца… а игрок переходит в "Аль-Хиляль", - сказал Диас.

Ранее сообщалось, что нападающий "Пари Сен-Жермена" Лионель Месси будет играть в местном чемпионате уже в следующем сезоне. По данным источника Marca, "Аль-Хиляль" уже предложил контракт Месси. Зарплата игрока может немного превысить 300 миллионов евро в год. 

Издание отмечает, что в ближневосточной стране планируют возродить противостояние между Месси и Роналду, выступающего за "Аль-Наср", и теперь эта задумка близка к реальности.

Месси выступает за ПСЖ с 2021 года. Контракт игрока с парижанами истекает летом 2023 года. В нынешнем сезоне форвард принял участие в 39 матчах во всех турнирах, в которых забил 20 голов и сделал 20 результативных передач.

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Метки:
Месси Лионель Саудовская Аравия

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