Месси отказался играть с Роналду. Ему давали 1,4 миллиарда евро

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Сегодня 09:57
©ФК "Интер Майами"

Президент "Аль-Хиляля" Анмар Аль Хайли вспомнил о том, как пытался переманить аргентинскую звезду "Интер Майами" Лионеля Месси к себе, передает Vesti.kz.

Это произошло перед уходом аргентинца из "Пари Сен-Жермен", за который футболист выступал два года.

"На самом деле мы связались с Месси, когда у него закончился контракт в Париже. Мы предложили ему 1,4 миллиарда евро, но игрок отказался, потому что его семья хотела Америку. Это было сюрпризом, как игрок мог отказаться от такого огромного предложения ради своей семьи. Его семью удалось убедить, но он, не колеблясь, отказался. Мы уважаем это, поскольку семья важнее денег", - отметил Аль Хайли.

Месси установил новый рекорд МЛС и вошел в историю

С лета 2023 года Месси играет за "Интер Майами". За это время аргентинец принял участие в 29 матчах во всех турнирах, в которых отметился 25 голами и 16 результативными передачами. Его контракт с клубом рассчитан до 2025 года.

При этом, в чемпионате Саудовской Аравии играет извечный соперник Месси - португалец Криштиану Роналду, который выступает за "Аль-Наср".
 

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Месси Лионель Роналду Криштиану Футбол

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