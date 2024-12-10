Месси назвал имя футболиста, который злил его больше всех

Нападающий американского "Интер Майами" и сборной Аргентины Лионель Месси назвал футболиста, который злил его больше всех за карьеру, сообщают Vesti.kz.

Выбор Месси пал экс-защитника мадридского "Реала" Серхио Рамоса, с котором они вместе игрлаи за французский "Пари Сен-Жермен".

"У нас было много столкновений с Серхио Рамосом, сколько раз я спорил… Рамос – это игрок, который злиз меня больше всего. Да, мы были одноклубниками, но раньше мы всегда противостояли друг другу в эль-класико. Это были напряженные матчи", – приводит слова Месси Give me Sport.

Напомним, Месси перешел в "Интер Майами" летом 2023 года из ПСЖ свободным агентом. Всего за "цапель" он отыграл 39 матчей, забил 34 гола и отдал 18 голевых передач. До перехода в стан парижан аргентинец 21 год провел в "Барселоне".

Рамос на данный момент является свободным агентом. Последним клубом испанского защитника была "Севилья", которую он покинул 1 июля 2024 года.

Месси назвал самый важный и памятный моменты карьеры в "Барселоне"