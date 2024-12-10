"Челси" выбрал состав на матч с "Астаной". Кто сыграет?

Стало известно, какой состав лондонский "Челси" выберет для поездки в Казахстан на матч Лиги Конференции УЕФА против "Астаны", передает Vesti.kz.

Как сообщает Dailymail.com, в обновленную заявку на сайте УЕФА уже были включены 11 воспитанников: Харрисон Мюррей-Кэмпбелл, Кайден Уилсон, Тайрик Джордж, Киано Дайер, Харрисон МакМахон, Самуэль Рак-Саки, Ато Ампах, Макс Меррик, Джош Ачемпонг, Шумайра Мхеука и Ричард Олисе.

Когда “Челси” только начинал участвовать в турнире, в заявке числились только Ачемпонг, Дайер, Джордж, МакМахон и Меррик, но по ходу турнира разрешено добавлять неограниченное число молодых игроков в список “B”, что клуб и сделал.

"Челси" полностью доверяет своим воспитанникам, ведь они выходцы из Кобхэма, где работают профессионалы, считающиеся одними из лучших в стране по производству талантов. Кроме того, это не будет противоречить обязанностям игроков U-21, поскольку их матч состоится только в следующий понедельник" - отмечает издание.

Напомним, команды сыграют 12 декабря на Центральном стадионе Алматы. Начало встречи в 20:30 часов по столичному времени. На данный момент "Челси" со стопроцентным результатом лидирует в таблице, а "Астана" занимает 23-е место с четыремя очками в активе.