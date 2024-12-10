Прямая трансляция битвы "Ювентус" - "Манчестер Сити" и других матчей 6 тура Лиги чемпионов

10 и 11 декабря состоится шестой тур общего этапа Лиги чемпионов, в котором пройдут несколько топовых матчей, передает Vesti.kz.

10 декабря казахстанских фанатов ждет игра "Жирона" - "Ливерпуль", которая будет показана в 22:45 по времени Астаны на QazSport. Затем на канале Qazaqstan в 00:50 начнется встреча "Байер" - "Интер", а на Qarena покажут противостояние "Зальцбург" - ПСЖ. Параллельно QazSport продемонстрирует битву "Аталанта" - "Реал".

11 декабря на QazSport в 22:45 покажет в прямом эфире матч "Атлетико" - "Слован", а в 00:50 продемонстрирует "Ювентус" - "Манчестер Сити". Один из главных матчей тура между "Боруссией" и "Барселоной" в 00:50 начнется на канале Qazaqstan. Между тем, на Qarena будет продемонстрирована битва "Милан" - "Црвена Звезда".

Расписание Лиги чемпионов. 6-й тур

Матчи Лиги чемпионов 10 декабря

22:45 "Жирона" (Испания) - "Ливерпуль" (Англия).

22:45 "Динамо" Загреб (Хорватия) - "Селтик" (Шотландия).

00:50 "Аталанта" (Италия) - "Реал" (Испания).

00:50 "Байер" (Германия) - "Интер" (Италия).

00:50 "Брюгге" (Бельгия) - "Спортинг" (Португалия).

00:50 "Зальцбург" (Австрия) - "Пари Сен-Жермен" (Франция).

00:50 "Шахтер" (Украина) - "Бавария" (Германия).

00:50 "Лейпциг" (Германия) - "Астон Вилла" ("Англия").

00:50 "Брест" (Франция) - ПСВ ("Нидерланды").

Матчи Лиги чемпионов 11 декабря

22:45 "Атлетико" (Испания) - "Слован" (Словакия).

22:45 "Лилль" (Франция) - "Штурм" (Австрия).

00:50 "Милан" (Италия) - "Црвена Звезда" (Сербия).

00:50 "Арсенал" (Англия) - "Монако" (Франция).

00:50 "Боруссия" Дортмунд (Германия) - "Барселона" (Франция).

00:50 "Фейеноорд" (Нидерланды) - "Спарта" (Чехия).

00:50 "Ювентус" (Италия) - "Манчестер Сити" (Англия).

00:50 "Бенфика" (Португалия) - "Болонья" (Италия).

00:50 "Штутгарт" (Германия) - "Янг Бойз" (Швейцария).

В новом формате команды, занявшие места с первого по восьмое, автоматически проходят в 1/8 финала, тогда как клубы с девятого по 24-е будут соревноваться в стыковых матчах за право выйти в эту стадию. Дальше пройдет традиционный плей-офф, состоящий из двухраундовых противостояний.