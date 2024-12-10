Матч-центр Видео Галерея Опросы Вакансии Рекламодателям
Редакция   +7 (700) 3 888 188
Реклама   +7 (777) 001 44 99
Мы в соцсетях:
Лига чемпионов
Сегодня 11:53
 

Прямая трансляция битвы "Ювентус" - "Манчестер Сити" и других матчей 6 тура Лиги чемпионов

  Комментарии

Поделиться
Прямая трансляция битвы "Ювентус" - "Манчестер Сити" и других матчей 6 тура Лиги чемпионов ©УЕФА

10 и 11 декабря состоится шестой тур общего этапа Лиги чемпионов, в котором пройдут несколько топовых матчей, передает Vesti.kz.

Поделиться

10 и 11 декабря состоится шестой тур общего этапа Лиги чемпионов, в котором пройдут несколько топовых матчей, передает Vesti.kz.

10 декабря казахстанских фанатов ждет игра "Жирона" - "Ливерпуль", которая будет показана в 22:45 по времени Астаны на QazSport. Затем на канале Qazaqstan в 00:50 начнется встреча "Байер" - "Интер", а на Qarena покажут противостояние "Зальцбург" - ПСЖ. Параллельно QazSport продемонстрирует битву "Аталанта" - "Реал".

11 декабря на QazSport в 22:45 покажет в прямом эфире матч "Атлетико" - "Слован", а в 00:50 продемонстрирует "Ювентус" - "Манчестер Сити". Один из главных матчей тура между "Боруссией" и "Барселоной" в 00:50 начнется на канале Qazaqstan. Между тем, на Qarena будет продемонстрирована битва "Милан" - "Црвена Звезда".

Расписание Лиги чемпионов. 6-й тур

Матчи Лиги чемпионов 10 декабря
22:45 "Жирона" (Испания) - "Ливерпуль" (Англия).
22:45 "Динамо" Загреб (Хорватия) - "Селтик" (Шотландия).
00:50 "Аталанта" (Италия) - "Реал" (Испания).
00:50 "Байер" (Германия) - "Интер" (Италия).
00:50 "Брюгге" (Бельгия) - "Спортинг" (Португалия).
00:50 "Зальцбург" (Австрия) - "Пари Сен-Жермен" (Франция).
00:50 "Шахтер" (Украина) - "Бавария" (Германия).
00:50 "Лейпциг" (Германия) - "Астон Вилла" ("Англия").
00:50 "Брест" (Франция) - ПСВ ("Нидерланды").

Матчи Лиги чемпионов 11 декабря
22:45 "Атлетико" (Испания) - "Слован" (Словакия).
22:45 "Лилль" (Франция) - "Штурм" (Австрия).
00:50 "Милан" (Италия) - "Црвена Звезда" (Сербия).
00:50 "Арсенал" (Англия) - "Монако" (Франция).
00:50 "Боруссия" Дортмунд (Германия) - "Барселона" (Франция).
00:50 "Фейеноорд" (Нидерланды) - "Спарта" (Чехия).
00:50 "Ювентус" (Италия) - "Манчестер Сити" (Англия).
00:50 "Бенфика" (Португалия) - "Болонья" (Италия).
00:50 "Штутгарт" (Германия) - "Янг Бойз" (Швейцария).

В новом формате команды, занявшие места с первого по восьмое, автоматически проходят в 1/8 финала, тогда как клубы с девятого по 24-е будут соревноваться в стыковых матчах за право выйти в эту стадию. Дальше пройдет традиционный плей-офф, состоящий из двухраундовых противостояний.

Лига чемпионов Манчестер Сити Ювентус Футбол Еврофутбол Ливерпуль Интер Байер ПСЖ Реал Мадрид Атлетико Мадрид Боруссия Дортмунд Барселона Милан ФК

Реклама

Живи спортом!