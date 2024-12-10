"Астана" - "Челси": какие улицы перекроют в Алматы в день матча
12 декабря в Алматы состоится матч пятого тура общего этапа Лиги конференций, в котором "Астана" примет лондонский "Челси". В целях удобства болельщиков акимат города принял решение ограничить движение по некоторым улицам, передает Vesti.kz.
12 декабря в Алматы состоится матч пятого тура общего этапа Лиги конференций, в котором "Астана" примет лондонский "Челси". В целях удобства болельщиков акимат города принял решение ограничить движение по некоторым улицам, передает Vesti.kz.
В официальном сообщении говорится, что вход на стадион будет открыт за два с половиной часа до начала.
"Болельщикам рекомендуется прибыть на Центральный стадион заблаговременно во избежание столпотворения на входе и воспользоваться общественным транспортом, чтобы избежать затора на дорогах.
Вход на Центральный стадион для любителей футбола будет открыт в 18:00. В целях предотвращения пробок на прилегающей к стадиону территории с 18:30 до 00:00 12 декабря будет ограничено движение на проспекте Абая (от улицы Байтурсынова до Муканова), полностью перекрыта улица Сатпаева (от улицы Байтурсынова до Байзакова) и выставлены наряды патрульной полиции на близлежащих улицах", - сообщает акимат.
В целях борьбы с перекупщиками, фанаты смогут пройти на матч только по именному билету.
Также, в день матча для удобства болельщиков вокруг стадиона будут организованы шаттл-басы из различных точек Алматы. Это должно уменьшить трафик, чтобы помочь справиться с пробками.
Акиматом города будет организовано 8 бесплатных автобусных маршрутов, по 10 автобусов на каждый, для удобства болельщиков, которые хотят добраться до Центрального стадиона и обратно. Места точек сбора можно посмотреть в сервисе 2GIS.
Микрорайон Калкаман (остановка "Горбольница № 7") - Центральный стадион.
Микрорайон Орбита (пересечение улиц Мустафина-Торайгырова) - Центральный стадион.
Микрорайон Айнабулак (пересечение улиц Макатаева-Павлодарская) – Центральный стадион.
Остановка "Халык Арена" (направление север) - Центральный стадион.
Остановка ж/д вокзала Алматы-1 - Центральный стадион.
Станция метрополитена "Райымбек батыра" - Центральный стадион.
ЦОН Наурызбайского района - Центральный стадион.
Остановка пересечение улиц Момышулы-Монке би - Центральный стадион.
Курсировать транспорт начнет с 16:00 и будет отъезжать по мере заполняемости.
Напомним, что "Астана" в нынешнем сезоне проводит все домашние матчи в Алматы. Все это из-за того, что "Астана-Арена" находится на реконструкции с декабря 2023 года.
Встреча "Астаны" и "Челси" стартует в 20:30 по казахстанскому времени.
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