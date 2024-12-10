"Астана" - "Челси": какие улицы перекроют в Алматы в день матча

12 декабря в Алматы состоится матч пятого тура общего этапа Лиги конференций, в котором "Астана" примет лондонский "Челси". В целях удобства болельщиков акимат города принял решение ограничить движение по некоторым улицам, передает Vesti.kz.

В официальном сообщении говорится, что вход на стадион будет открыт за два с половиной часа до начала.

"Болельщикам рекомендуется прибыть на Центральный стадион заблаговременно во избежание столпотворения на входе и воспользоваться общественным транспортом, чтобы избежать затора на дорогах. Вход на Центральный стадион для любителей футбола будет открыт в 18:00. В целях предотвращения пробок на прилегающей к стадиону территории с 18:30 до 00:00 12 декабря будет ограничено движение на проспекте Абая (от улицы Байтурсынова до Муканова), полностью перекрыта улица Сатпаева (от улицы Байтурсынова до Байзакова) и выставлены наряды патрульной полиции на близлежащих улицах", - сообщает акимат.

В целях борьбы с перекупщиками, фанаты смогут пройти на матч только по именному билету.

Также, в день матча для удобства болельщиков вокруг стадиона будут организованы шаттл-басы из различных точек Алматы. Это должно уменьшить трафик, чтобы помочь справиться с пробками.

Акиматом города будет организовано 8 бесплатных автобусных маршрутов, по 10 автобусов на каждый, для удобства болельщиков, которые хотят добраться до Центрального стадиона и обратно. Места точек сбора можно посмотреть в сервисе 2GIS.

Микрорайон Калкаман (остановка "Горбольница № 7") - Центральный стадион.

Микрорайон Орбита (пересечение улиц Мустафина-Торайгырова) - Центральный стадион.

Микрорайон Айнабулак (пересечение улиц Макатаева-Павлодарская) – Центральный стадион.

Остановка "Халык Арена" (направление север) - Центральный стадион.

Остановка ж/д вокзала Алматы-1 - Центральный стадион.

Станция метрополитена "Райымбек батыра" - Центральный стадион.

ЦОН Наурызбайского района - Центральный стадион.

Остановка пересечение улиц Момышулы-Монке би - Центральный стадион.

Курсировать транспорт начнет с 16:00 и будет отъезжать по мере заполняемости.

Напомним, что "Астана" в нынешнем сезоне проводит все домашние матчи в Алматы. Все это из-за того, что "Астана-Арена" находится на реконструкции с декабря 2023 года.

Встреча "Астаны" и "Челси" стартует в 20:30 по казахстанскому времени.