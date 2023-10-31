Нападающий американского "Интер Майами" и сборной Аргентины Лионель Месси после получения "Золотого мяча" высказался о футболистах, которые получат эту престижную награду в будущем, сообщают Vesti.kz.

Торжественная церемония вручения состоялась накануне в театре Шатле в Париже. Месси получил восьмой "Золотой мяч" в карьере. Форвард "Манчестер Сити" Эрлинг Холанд занял по итогам голосования второе место, а Килиан Мбаппе из ПСЖ стал третьим.

"Этот "Золотой мяч" - отличный подарок для Аргентины. Но я не хочу забывать про Холанда или Мбаппе, у них был отличный, впечатляющий сезон. И в ближайшие годы они получат эту награду. Это будет хороший бой между ними, они оба заслужили приз в этом году", - сказал Месси на сцене, чьи слова приводит Marca.

Месси ранее получал "Золотой мяч" в 2009, 2010, 2011, 2012, 2015, 2019 и 2021 годах, когда был футболистом "Барселоны". 36-летний аргентинец является рекордсменом по количеству наград. Его ближайший преследователь - португалец Криштиану Роналду (пять "Золотых мячей").

В минувшем сезоне Месси выиграл чемпионат мира в Катаре вместе со сборной Аргентины и был признан лучшим игроком турнира. Также он стал чемпионом Франции в составе ПСЖ.

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С лета 2023 Месси защищает цвета "Интер Майами". Его контракт с клубом рассчитан до 2025 года.

В составе американской команды аргентинец провел 14 матчей во всех турнирах, в которых забил 11 голов и сделал пять результативных передач, а также завоевал первый трофей, став самым титулованным футболистом в истории.

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