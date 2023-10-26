Клуб МЛС "Интер Майами" решил расстаться с тремя футболистами, сообщают Vesti.kz.

По информации пресс-службы американцев, в зимнее трансферное окно команду покинут венесуэльский форвард Хосеф Мартинес, американский нападающий Джейк Лакава и мексиканский полузащитник Виктор Ульоа.

С первыми двумя игроками решено не продлевать соглашение, тогда как у Ульоа закончился контракт.

При этом идут переговоры о продолжении сотрудничества с эквадорским защитником Диксоном Арройо и аргентинским оборонцем Леандро Гонсалесом Пиресом.

Что касается звездных новичков Лионеля Месси, Серхио Бускетса и Жорди Альбу, пополнивших команду этим летом, то они продолжат выступать за "Интер Майами" в следующем сезоне.

Напомним, что "Интер Майами" не попал в плей-офф МЛС, из-за чего начали распространяться слухи об уходе из команды Месси. Отмечалось, что он может вернуться в "Барселону" на правах аренды. В каталонском клубе даже озвучили точную дату прощального матча аргентинца.

Месси провел за "Интер Майами" 14 матчей во всех турнирах, забил 11 голов и отдал 5 результативных передач.