Мбаппе отреагировал на чемпионство ПСЖ

Нападающий "Пари Сен-Жермен" Килиан Мбаппе опубликовал пост в социальных сетях относительно чемпионства своей команды в Лиге 1, сообщают Vesti.kz.

"Чемпион Франции. 11-й титул. Дамы и господа, мир, самый большой клуб во Франции - ПСЖ", - написал он в Instagram Stories.

ПСЖ выиграл титул после матча со "Страсбуром" за тур до конца сезона. Французский клуб установил рекорд по количеству чемпионств в Лиге 1.

24-летний Мбаппе провел 33 матча в нынешнем чемпионате Франции, забил 28 мячей и отдал 5 результативных передач.