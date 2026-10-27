Нападающий мадридского "Реала" и сборной Франции Килиан Мбаппе установил национальный рекорд по итогам голосования за "Золотой мяч" — 2026, передают Vesti.kz.

По информации The Touchline, 27-летний форвард стал первым французским футболистом в истории, который девять раз подряд попадал в десятку лучших по итогам голосования за престижную индивидуальную награду. Эта серия охватывает период с 2017 по 2026 год, за исключением 2020-го, когда вручение премии отменили.

По этому показателю Мбаппе превзошёл известных соотечественников, включая трёхкратного обладателя "Золотого мяча" Мишеля Платини, а также Зинедина Зидана, Тьерри Анри, Жан-Пьера Папена и Карима Бензема.

Юбилейная, 70-я церемония вручения "Золотого мяча" состоялась 26 октября в Лондоне, в театре "Лондон Палладиум". Обладателем награды стал нападающий мюнхенской "Баварии" и сборной Англии Харри Кейн.

Мбаппе по итогам голосования занял второе место, а тройку замкнул вингер "Барселоны" и сборной Испании Ламин Ямаль.

С итогами голосования за "Золотой мяч"-2026 можно ознакомиться здесь.

"Золотой мяч" - 2026: объявлены победители всех номинаций