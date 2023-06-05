Мбаппе озвучили условия для перехода в "Реал"

Новости спорта Футбол Мировой футбол
Сегодня 11:00
©instagram.com/k.mbappe

Французский форвард Килиан Мбаппе все еще может перейти в "Реал", но только при некоторых обстоятельствах, сообщают Vesti.kz.

По информации Marca, если Мбаппе действительно хочет играть за "Реал", у него есть семь месяцев, чтобы определиться со своим будущим, прежде чем зимой вести переговоры с другими клубами. В начале 2024 года он должен точно дать понять, хочет играть за "сливочных" или нет.

На этот раз "Реал" намерен получить от него письменное согласие до открытия летнего трансферного окна в 2024 году. И собирается таким образом подписать его на правах свободного агента.

Отмечается, что контракт Мбаппе с "Пари Сен-Жерменом" действует до 30 июня 2024 года, а не до 2025-го, как писали ранее в прессе.

На днях Мбаппе заявил, что продолжит карьеру в составе парижан в следующем сезоне.

Между тем, "Реал" объявил об уходе Карима Бензема. На его место испанский клуб рассматривает нападающего "Тоттенхэма" Харри Кейна.

Читайте Vesti.kz в

@vestisport @vestikzsport

А еще Vesti.kz есть в TikTok @vestikzsport

Метки:
Мбаппе Килиан Реал Мадрид ПСЖ

Ссылки по теме:

Новости
Сегодня , 11:00
Мировой футбол
Мбаппе озвучили условия для перехода в "Реал"
Сегодня , 10:13
Мировой футбол
Уход Бензема из "Реала" стал сюрпризом для Анчелотти
Сегодня , 09:17
Мировой футбол
Делегация из Саудовской Аравии прибыла в Париж и хочет закрыть сделку с Месси
Сегодня , 08:40
Мировой футбол
"Барселона" завершила сезон поражением
Сегодня , 08:21
Мировой футбол
Ибрагимович не сдержал слез на прощальной церемонии. Плакали партнеры и болельщики
Сегодня , 07:40
Мировой футбол
Ибрагимович объявил о завершении карьеры
Сегодня , 07:24
Мировой футбол
Определились все полуфиналисты МЧМ-2023 по футболу
Вчера , 23:50
Мировой футбол
"Реал" готовит мегатрансфер: игрока хотят видеть Анчелотти и Перес
Вчера , 23:19
Мировой футбол
Назван лучший игрок Лиги Европы-2022/2023
Вчера , 20:57
Мировой футбол
"Месси освистали?". Вратарь ПСЖ высказался об уходе аргентинца
© 2008 - 2023 ТОО «EML»