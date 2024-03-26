Мбаппе назвал виновного в поражении Франции от Германии

Лидер сборной Франции по футболу Килиан Мбаппе ответил на критику после неудачного товарищеского матча против Германии, передает Vesti.kz со ссылкой на Lequipe.

В том матче, прошедшем в Лионе (Франция), хозяева потерпели поражение со счетом 0:2.

"Иногда приходится сталкиваться с критикой, особенно это касается лидеров команды. У меня нет проблем с тем, чтобы взять ответственность на себя за неудачу команды", - заявил Мбаппе.

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Этим летом Мбаппе присоединится к мадридскому "Реалу" на правах свободного агента. Ожидается, что контракт между сторонами будет рассчитан на пять лет.

В нынешнем сезоне Килиан принял участие в 37 матчах за французский ПСЖ. В активе нападающего 38 голов и восемь результативных передач.

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Отметим, что Франция квалифицировалась на Евро-2024, который пройдет в Германии. Французы сыграют в одной группе с Австрией, Нидерландами и победителем противостояния Уэльс - Польша. Групповой турнир континентального первенства стартует 14 июня.