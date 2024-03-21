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Новости спорта Футбол Франция
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Сколько Килиан Мбаппе зарабатывает в тенге каждый день, час и секунду?

Сколько Килиан Мбаппе зарабатывает в тенге каждый день, час и секунду?
©IG/k.mbappe

Лидер ПСЖ Килиан Мбаппе является самым высокооплачиваемым футболистом чемпионата Франции. Об этом сообщает "Чемпионат" со ссылкой на l'Equipe. Корреспондент Vesti.kz посчитал, сколько 25-летний француз зарабатывает, если эти деньги перевести в тенге.

Как оказалось, Мбаппе с большим отрывом лидирует по уровню заработной платы в чемпионате Франции. Форвард имеет оклад в шесть миллионов евро каждый месяц, а на втором месте находится другой футболист ПСЖ Усман Дембеле, чей заработок меньше в пять раз - 1,2 миллиона евро в месяц.

Получается, что в месяц Мбаппе зарабатывает порядка 2,91 миллиарда тенге, в неделю - 729,99 миллиона тенге, а в день - 104,28 миллиона тенге.

Каждый час Килиан становится богаче на 4,34 миллиона тенге, каждую минуту - на 72,4 тысячи, каждую секунду - на 1207 тенге. 

Также в "Чемпионате" озвучили зарплату российских полузащитников французских клубов. Хавбек "Монако" Александр Головин зарабатывает 300 тысяч евро в месяц (в 20 раз меньше Мбаппе) - это 145,99 миллиона тенге. А полузащитник "Гавра" Далер Кузяев имеет оклад 80 тысяч евро в месяц - это 38,93 миллиона тенге.

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Метки:
Футбол ПСЖ Мбаппе Килиан Монако ФК Франция

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