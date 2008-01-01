Лучший футболист ФИФА: за кого голосовали капитан и бывший тренер сборной Казахстана

Награду забрал Роберт Левандовски.

Гафуржан Суюмбаев. Фото: ФК "Кайрат"©
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Сегодня 19:42

Стало известно, за чью кандидатуру проголосовали капитан сборной Казахстана по футболу Гафуржан Суюмбаев и бывший главный тренер Михал Билек при выборе лучшего футболиста года по версии ФИФА, сообщает корреспондент Vesti.kz.

Так, оба отдали первое место форварду "Баварии" Роберту Левандовски, который в итоге и забрал приз

Следом за поляком Билек расположил Криштиану Роналду, а затем Лионеля Месси. Суюмбаев же в своей тройке места для аргентинца не нашел - у него на второй позиции тоже португалец, а на третьей - Килиан Мбаппе.

Напомним, что церемония вручения приза Левандовски проходила в онлайн-формате. После этого многие отметили, что Роналду обиделся

Метки:
Бавария Роналду Криштиану Месси Лионель Ювентус Барселона ФИФА Сборная РК по футболу Билек Михал
Футбол Мировой футбол
0
Сегодня 19:42
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