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Левандовски - игрок года по версии ФИФА. Роналду обиделся

Редко кому-то удается обойти Криштиану и Месси и забрать эту награду.

Левандовски - игрок года по версии ФИФА. Роналду обиделся
Роберт Левандовски. Фото: ФИФА©
Новости спорта Футбол Мировой футбол
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Капитан сборной Польши и форвард мюнхенской "Баварии" Роберт Левандовски стал обладателем премии The Best, вручаемой ФИФА, сообщает корреспондент Vesti.kz.

В борьбе за звание лучшего игрока он обошел Криштиану Роналду и Лионеля Месси. Причем всего лишь во второй раз за 13 лет приз забрал кто-то другой, кроме звездных представителей "Ювентуса" и "Барселоны". Традиционно лучшим футболистом становится кто-то из пары Роналду - Месси. И только в 2018 году награду забрал полузащитник "Реала" Лука Модрич.

Церемония вручения приза проходила в онлайн-формате. Многие отметили, что Роналду из-за такого выбора обиделся, судя по его выражению лица. 

Отметим, что эта награда - единственная, которая вручается в этом году футболистам. France Football решил не определять обладателя "Золотого мяча" из-за пандемии.

У Левандовски 38 голов в сезоне-2020. Также он выиграл с "Баварией" Лигу чемпионов. 

 

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Метки:
Роналду Криштиану Месси Лионель Ювентус Барселона ФИФА Бавария

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