Левандовски - игрок года по версии ФИФА. Роналду обиделся

Капитан сборной Польши и форвард мюнхенской "Баварии" Роберт Левандовски стал обладателем премии The Best, вручаемой ФИФА, сообщает корреспондент Vesti.kz.

В борьбе за звание лучшего игрока он обошел Криштиану Роналду и Лионеля Месси. Причем всего лишь во второй раз за 13 лет приз забрал кто-то другой, кроме звездных представителей "Ювентуса" и "Барселоны". Традиционно лучшим футболистом становится кто-то из пары Роналду - Месси. И только в 2018 году награду забрал полузащитник "Реала" Лука Модрич.

Церемония вручения приза проходила в онлайн-формате. Многие отметили, что Роналду из-за такого выбора обиделся, судя по его выражению лица.

Отметим, что эта награда - единственная, которая вручается в этом году футболистам. France Football решил не определять обладателя "Золотого мяча" из-за пандемии.

Cristiano Ronaldo's reaction when Robert Lewandowski was announced The Best Men's Player for 2020 ???? pic.twitter.com/GsFgtEi33U — Bleacher Report (@BleacherReport) December 17, 2020

У Левандовски 38 голов в сезоне-2020. Также он выиграл с "Баварией" Лигу чемпионов.