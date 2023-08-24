"Ливерпуль" отреагировал на рекордный трансфер Салаха в Саудовскую Аравию

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Вчера 23:59
©ФК ""Ливерпуль

Саудовский "Аль-Иттихад" захотел подписать Мохамеда Салаха из "Ливерпуля" и приготовил за форварда сборной Египта около 100 миллионов евро, сообщают Vesti.kz.

Если саудовцам удастся его подписать, этот трансфер станет рекордным в истории чемпионата Саудовской Аравии. При этом "Аль-Иттихад" готов сделать Салаха самым высокооплачиваемым футболистом лиги.

Однако, по информации инсайдера Фабрицио Романо, "Ливерпуль" не намерен вести переговоры по трансферу своего звездного игрока и уже дал понять, что Салах не продается.

Рекордный трансфер Салаха: клуб из Саудовской Аравии подготовил предложение "Ливерпулю"

31-летний Салах выступает за "Ливерпуль" с 2017 года, а его нынешний контракт с английским клубом действует до 2025 года.

В составе "красных" Салах становился чемпионом Англии, обладателем Кубка Англии, Суперкубка Англии, Суперкубка УЕФА, Кубка футбольной лиги, победителем Лиги чемпионов и клубного чемпионата мира.

Напомним, что за "Аль-Иттихад" выступают экс-форвард мадридского "Реала" Карим Бензема и бывший игрок "Челси" Н'Голо Канте.

Турнирная таблица "Чемпионат Англии 2023/24"

Участник И В Н П М О
1 Брайтон энд Хов Альбион 2 2 0 0 8-2 6
2 Манчестер Сити 2 2 0 0 4-0 6
3 Арсенал 2 2 0 0 3-1 6
4 Брентфорд 2 1 1 0 5-2 4
5 Вест Хэм Юнайтед 2 1 1 0 4-2 4
6 Ливерпуль 2 1 1 0 4-2 4
7 Тоттенхэм Хотспур 2 1 1 0 4-2 4
8 Ньюкасл Юнайтед 2 1 0 1 5-2 3
9 Астон Вилла 2 1 0 1 5-5 3
10 Ноттингем Форест 2 1 0 1 3-3 3
11 Кристал Пэлас 2 1 0 1 1-1 3
12 Манчестер Юнайтед 2 1 0 1 1-2 3
13 Фулхэм 2 1 0 1 1-3 3
14 Борнмут 2 0 1 1 2-4 1
15 Челси 2 0 1 1 2-4 1
16 Шеффилд Юнайтед 2 0 0 2 1-3 0
17 Лутон Таун 1 0 0 1 1-4 0
18 Бернли 1 0 0 1 0-3 0
19 Вулверхэмптон Уондерерс 2 0 0 2 1-5 0
20 Эвертон 2 0 0 2 0-5 0

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Метки:
Салах Мохамед Ливерпуль Футбольные трансферы АПЛ

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