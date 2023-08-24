"Ливерпуль" отреагировал на рекордный трансфер Салаха в Саудовскую Аравию

Саудовский "Аль-Иттихад" захотел подписать Мохамеда Салаха из "Ливерпуля" и приготовил за форварда сборной Египта около 100 миллионов евро, сообщают Vesti.kz.

Если саудовцам удастся его подписать, этот трансфер станет рекордным в истории чемпионата Саудовской Аравии. При этом "Аль-Иттихад" готов сделать Салаха самым высокооплачиваемым футболистом лиги.

Однако, по информации инсайдера Фабрицио Романо, "Ливерпуль" не намерен вести переговоры по трансферу своего звездного игрока и уже дал понять, что Салах не продается.

Рекордный трансфер Салаха: клуб из Саудовской Аравии подготовил предложение "Ливерпулю"

31-летний Салах выступает за "Ливерпуль" с 2017 года, а его нынешний контракт с английским клубом действует до 2025 года.

В составе "красных" Салах становился чемпионом Англии, обладателем Кубка Англии, Суперкубка Англии, Суперкубка УЕФА, Кубка футбольной лиги, победителем Лиги чемпионов и клубного чемпионата мира.

Напомним, что за "Аль-Иттихад" выступают экс-форвард мадридского "Реала" Карим Бензема и бывший игрок "Челси" Н'Голо Канте.