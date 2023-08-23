Рекордный трансфер Салаха: клуб из Саудовской Аравии подготовил предложение "Ливерпулю"

Нападающий английского "Ливерпуля" и сборной Египта Мохамед Салах по-прежнему находится в сфере интересов саудовского "Аль-Иттихада", сообщают Vesti.kz.

По информации журналиста Руди Галетти, клуб из Саудовский Аравии намерен приобрести Салаха в летнее трансферное окно и попытается переубедить руководство "Ливерпуля" и Юргена Клоппа продать его.

Отмечается, что "Аль-Иттихад" предложит за 31-летнего египтянина более 90 миллионов евро – сделка станет самой дорогой в истории чемпионата Саудовской Аравии, если английский гранд ответит согласием.

Как пишет Tuttomercatoweb, руководство "Аль-Иттихада" готово ради подписания Салаха убрать из команды португальца Жоту, купленного этим летом у шотландского "Селтика" за 30 миллионов евро. Саудовский клуб вынужден пойти на такой шаг, так как больше нет свободного места для легионеров из-за лимита.

Ранее сообщалось, что Салах переехать в Саудовскую Аравию в текущее трансферное окно. Футболист дал зеленый свет руководству саудовского клуба на проведение переговоров о его трансфере с "Ливерпулем".

Бывшие партнеры Салаха по линии атаки в "Ливерпуле" Садио Мане и Роберто Фирмино этим летом переехали в клубы Саудовской Аравии: сенегалец стал игроком "Аль-Насра", а бразилец подписал контракт с "Аль-Ахли".

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Напомним, Салах связан контрактом с "Ливерпулем" до июня 2025 года. Интернет-портал Transfermarkt оценивает египетского нападающего в 65 миллионов евро.

В нынешнем сезоне Салах провел один матч в АПЛ, отметившись голевой передачей. Вместе с "красными" он стал чемпионом Англии, обладателем Кубка Англии, Кубка английской лиги, Суперкубка страны, победителем Лиги чемпионов, Суперкубка УЕФА и клубного чемпионата мира.

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