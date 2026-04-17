В Европе заговорили о новом претенденте на "Золотой мяч", передают Vesti.kz. Легендарный немецкий голкипер Оливер Канн высказался о форме вингера мюнхенской "Баварии" и сборной Франции Майкла Олисе.

В эфире программы Triple Der Hagedorn Fußballtalk на Sky Sports легенда "Баварии" заявил, что французский полузащитник сейчас демонстрирует уровень, достойный главной индивидуальной награды.

"Если посмотреть на его игру в последние недели, становится ясно, что Майкл Олисе движется к "Золотому мячу", – цитируют Канна Foot Mercato.

По его словам, выступления 24-летнего игрока, особенно в матчах Лиги чемпионов, производят сильное впечатление и выделяют его на фоне других звёзд.

Разговор о награде навёл экс-вратаря на личные воспоминания. Канн вспомнил забавный эпизод с церемонии 2002 года, когда он всерьёз рассчитывал на победу.

"Я был уверен, что выиграл (смеётся). Меня пригласили, и я подумал: "Ну всё, это мой трофей". Приехал, а потом узнал результат. Честно говоря, тогда я немного разозлился", – рассказал он.

Отметим, что Канн один из величайших немецких вратарей в истории, большую часть карьеры проведший в "Баварии" (1994–2008). Он восемь раз становился чемпионом Германии, выигрывал Лигу чемпионов в 2001 году и Кубок УЕФА, а также был признан лучшим игроком чемпионата мира 2002 года.

