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Кросс готов вернуться в "Реал"

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Кросс готов вернуться в "Реал" ©realmadrid.com

Бывший полузащитник мадридского "Реала" Тони Кроос высказался о возможном возвращении в клуб, передают Vesti.kz

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Бывший полузащитник мадридского "Реала" Тони Кроос высказался о возможном возвращении в клуб, передают Vesti.kz

Прошлый сезон стал для хабвека последним в игровой карьере. 

"Учитывая мою близость с "Реалом", я никогда не стану исключать возможности заняться чем-то в клубе в будущем. Наши отношения с "Реалом" всегда будут особенными", — сказал Кроос в подкасте Eindach mal Luppen.

Контракт Крооса с "Реалом" закончился в этом году, однако футболист не стал его продлевать. Полузащитник объявил о завершении карьеры после вылета Германии в 1/4 финала на Евро-2024. В составе мадридского "Реала" Кроос выступал с 2014 по 2024 год. Хавбек шесть раз выиграл Лигу чемпионов, пять раз становился обладателем Суперкубка Европы.

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