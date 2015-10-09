Криштиану Роналду выиграл "Золотую бутсу"

Нападающий "Аль‑Насра" Криштиану Роналду получил приз лучшему бомбардиру минувшего сезона саудовской Про‑лиги, сообщают Vesti.kz.

Роналду вручили "Золотую бутсу". В сезоне‑2024/25 португалец забил 25 голов в 30 матчах чемпионата Саудовской Аравии. Его "Аль-Наср" занял третье место.

Отметим, что звёздный португалец стал лучшим голеадором чемпионата Саудовской Аравии второй год подряд. Почетный трофей Роналду вручил легенда клуба – бывший капитан и рекордсмен по забитым мячам Маджид Абдулла.

40‑летний португалец выступает за "Аль‑Наср" с 2023 года. Он провел за клуб из Эр‑Рияда 109 матчей во всех турнирах, забил 95 голов и отдал 20 результативных передач.

Криштиану Роналду - пятикратный обладатель "Золотого мяча". В Европе он известен по выступлениям за лиссабонский "Спортинг", английский "Манчестер Юнайтед", мадридский "Реал" и туринский "Ювентус".