Матч-центр Видео Галерея Опросы Вакансии Рекламодателям
Редакция +7 (700) 3 888 188
Реклама +7 (777) 001 44 99
Мы в соцсетях:
Мировой футбол
Сегодня 22:00
 

Криштиану Роналду выиграл "Золотую бутсу"

  Комментарии

Поделиться
Криштиану Роналду выиграл "Золотую бутсу" Криштиану Роналду. Фото: ФК "Аль-Наср"©

Нападающий "Аль‑Насра" Криштиану Роналду получил приз лучшему бомбардиру минувшего сезона саудовской Про‑лиги, сообщают Vesti.kz.

Поделиться

Нападающий "Аль‑Насра" Криштиану Роналду получил приз лучшему бомбардиру минувшего сезона саудовской Про‑лиги, сообщают Vesti.kz.

Роналду вручили "Золотую бутсу". В сезоне‑2024/25 португалец забил 25 голов в 30 матчах чемпионата Саудовской Аравии. Его "Аль-Наср" занял третье место.

Отметим, что звёздный португалец стал лучшим голеадором чемпионата Саудовской Аравии второй год подряд. Почетный трофей Роналду вручил легенда клуба – бывший капитан и рекордсмен по забитым мячам Маджид Абдулла.


40‑летний португалец выступает за "Аль‑Наср" с 2023 года. Он провел за клуб из Эр‑Рияда 109 матчей во всех турнирах, забил 95 голов и отдал 20 результативных передач.

Криштиану Роналду - пятикратный обладатель "Золотого мяча". В Европе он известен по выступлениям за лиссабонский "Спортинг", английский "Манчестер Юнайтед", мадридский "Реал" и туринский "Ювентус".

Лига чемпионов 2025/26   •   Англия, Манчестер   •   Общий этап, мужчины
19 сентября 00:00   •   не начат
Манчестер Сити
Манчестер Сити
(Манчестер)
- : -
Наполи
Наполи
(Неаполь)
Кто победит в основное время?
Манчестер Сити
Ничья
Наполи
Проголосовало 11 человек

Реклама

Живи спортом!