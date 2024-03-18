Криштиану Роналду выбрал клуб для завершения карьеры

Нападающий саудовского "Аль-Насра" и сборной Португалии по футболу Криштиану Роналду рассказал, в каком клубе он собирается завершить карьеру, передают Vesti.kz.

По словам 39-летнего форварда, он намерен вернуться в Португалию.

"Я завершу в "Спортинге". Хочу отдать должное этому клубу, даже если проведу всего один сезон. Они нашли и воспитали меня. Без "Спортинга" я бы, наверное, работал в McDonalds", - приводят слова Роналду TCR.

Криштиану Роналду установил новый рекорд

Напомним, Криштиану находился в системе лиссабонского клуба с 1997 по 2003 год. Также португалец выступал за английский "Манчестер Юнайтед", мадридский "Реал" и туринский "Ювентус".

С 2023 года Роналду выступает за "Аль-Наср", контракт с которым рассчитан до 2025 года. В нынешнем сезоне португалец провел за саудовский клуб 39 матчей во всех турнирах, в которых отметился 35 голами и 11 результативными передачами.