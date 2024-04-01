Криштиану Роналду вошел в историю: подробности

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Сегодня 12:07
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Нападающий саудовского "Аль-Насра" и сборной Португалии по футболу Криштиану Роналду близок к новому рекорду, передают Vesti.kz.

39-летний форвард сделал хет-трик в матче 25-го тура чемпионата Саудовской Аравии против "Аль-Таи" (5:1). Теперь в активе Роналду 35 (26+9) результативных действий в саудовской лиге – больше всех. Португалец лидирует в гонке бомбардиров.

По информации Dzair Sport, Криштиану – второй игрок в истории чемпионата Саудовской Аравии, добравшийся до отметки в 35 результативных действий за сезон.

До него это удавалось Абдерразаку Амдалла из "Аль-Иттихада". Рекорд марокканца – 43 (34+9) результативных действия за сезон.

Таким образом, Роналду осталось восемь результативных действий до рекорда в Саудовской Аравии. В текущем розыгрыше "Аль-Насру" предстоит провести еще девять матчей.

Криштиану Роналду установил мировой рекорд и вошел в историю

Напомним, Роналду выступает за саудовский клуб с 2023 года. В нынешнем сезоне форвард провел за "Аль-Наср" 34 матча во всех турнирах, в которых отметился 33 голами и 11 результативными передачами.

Метки:
Роналду Криштиану Саудовская Аравия Футбол

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