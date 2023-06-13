Криштиану Роналду упал в цене и потерял статус самого дорогого игрока

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Сегодня 13:53
©ФК "Аль-Наср"

Нападающий "Аль-Насра" Криштиану Роналду более не является самым дорогим футболистом в чемпионате Саудовской Аравии. Трансферная стоимость португальца снизилась с 20 миллионов евро до 15, сообщают Vesti.kz.

Таковы данные Transfermarkt – крупнейшего сайта, специализирующегося на оценке стоимости футболистов. По результатам приведенных сведений, 38-летний Роналду подешевел на пять миллионов евро.

Таким образом, с португальцем в статусе самого дорогого игрока чемпионата Саудовской Аравии сравнялся его одноклубник Талиска. Причем 29-летний бразилец вырос в цене на миллион евро и теперь стоит также 15 миллионов евро.

Отметим, что 2014 году Transfermarkt оценивал Роналду в 120 миллионов.

Криштиану Роналду принял решение о завершении карьеры

Напомним, португалец перешел в "Аль-Наср" в январе этого года. Роналду провел 16 матчей в чемпионате Саудовской Аравии, в которых забил 14 голов и сделал две результативные передачи.

 

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Метки:
Роналду Криштиану Саудовская Аравия

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