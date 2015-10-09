Матч-центр Видео Галерея Опросы Вакансии Рекламодателям
Криштиану Роналду прокомментировал завершение карьеры

Криштиану Роналду прокомментировал завершение карьеры

Криштиану Роналду эмоционально отреагировал на новость о том, что 37-летний Руй Патрисиу завершает профессиональную карьеру, сообщают Vesti.kz.

Легендарный голкипер, начавший путь в академии "Спортинга", успел оставить яркий след в европейском футболе: защищал ворота "Вулверхэмптона", выступал за "Рому" и "Аталанту", а затем перебрался в "Аль-Айн" из ОАЭ.

"Спасибо за всё, Руй! Поздравляю с такой карьерой!" — написал Роналду в социальных сетях.

За национальную команду Португалии Патрисиу сыграл 108 матчей, став одним из символов "золотого поколения". Именно с ним в составе сборная завоевала золото Евро-2016 и победила в Лиге наций в сезоне 2018/19.

Скриншот: instagram.com/rpatricio1

