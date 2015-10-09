Матч-центр Видео Галерея Опросы Вакансии Рекламодателям
Испания
Сегодня 11:11
 

Стало известно о состоянии травмированного Мбаппе и других игроков "Реала"

Нападающий Килиан Мбаппе и полузащитник Эдуарду Камавинга пропустили тренировку "Реала" накануне матча Ла Лиги с "Алавесом", сообщают Vesti.kz со ссылкой на журналиста The Athletic Марио Кортехана.

Сообщается, что Мбаппе испытывает боли в колене, а участие Камавинги в предстоящей встрече остаётся под вопросом. Также вне тренировки остались полузащитник Федерико Вальверде, у которого зафиксировано перенапряжение правой приводящей мышцы, и защитник Антонио Рюдигер, испытывающий дискомфорт в левой ноге. В клубе надеются на участие Вальверде в матче, тогда как с Рюдигером ситуация остаётся неопределённой, но окружение игрока рассчитывает на его выход на поле.

Защитник Дин Хёйсен полностью восстановился и уже тренируется с командой. При этом точно известно, что матч пропустят Даниэль Карвахаль, Трент Александер-Арнольд, Эдер Милитао, Давид Алаба и Ферлан Менди из-за травм, а Фран Гарсия и Альваро Каррерас отстранены из-за дисквалификаций после красных карточек в игре с "Сельтой" (0:2).

Встреча "Алавес" — "Реал" состоится 15 декабря и начнётся в 01:00 по времени Казахстана.

Турнирная таблица "Чемпионат Испании 2025/26"

Участник И В Н П М О
1 Барселона 16 13 1 2 47-20 40
2 Реал М 16 11 3 2 32-15 36
3 Вильярреал 15 11 2 2 31-13 35
4 Атлетико М 16 9 4 3 28-15 31
5 Эспаньол 15 8 3 4 19-16 27
6 Бетис 15 6 6 3 25-19 24
7 Атлетик 16 7 2 7 15-20 23
8 Хетафе 15 6 2 7 13-17 20
9 Эльче 15 4 7 4 18-17 19
10 Сельта 15 4 7 4 18-19 19
11 Алавес 15 5 3 7 13-15 18
12 Севилья 15 5 2 8 20-24 17
13 Райо Вальекано 15 4 5 6 13-16 17
14 Реал Сосьедад 16 4 4 8 20-24 16
15 Осасуна 15 4 3 8 14-18 15
16 Жирона 16 3 6 7 15-30 15
17 Валенсия 15 3 6 6 14-23 15
18 Мальорка 15 3 5 7 15-22 14
19 Реал Овьедо 15 2 4 9 7-22 10
20 Леванте 15 2 3 10 16-28 9

