Стало известно о состоянии травмированного Мбаппе и других игроков "Реала"

Нападающий Килиан Мбаппе и полузащитник Эдуарду Камавинга пропустили тренировку "Реала" накануне матча Ла Лиги с "Алавесом", сообщают Vesti.kz со ссылкой на журналиста The Athletic Марио Кортехана.

Сообщается, что Мбаппе испытывает боли в колене, а участие Камавинги в предстоящей встрече остаётся под вопросом. Также вне тренировки остались полузащитник Федерико Вальверде, у которого зафиксировано перенапряжение правой приводящей мышцы, и защитник Антонио Рюдигер, испытывающий дискомфорт в левой ноге. В клубе надеются на участие Вальверде в матче, тогда как с Рюдигером ситуация остаётся неопределённой, но окружение игрока рассчитывает на его выход на поле.

Защитник Дин Хёйсен полностью восстановился и уже тренируется с командой. При этом точно известно, что матч пропустят Даниэль Карвахаль, Трент Александер-Арнольд, Эдер Милитао, Давид Алаба и Ферлан Менди из-за травм, а Фран Гарсия и Альваро Каррерас отстранены из-за дисквалификаций после красных карточек в игре с "Сельтой" (0:2).

⚡Huijsen has trained with the group, Mbappe (still with knee pain) and Camavinga (almost ruled out) have not



➕Neither have Fede (right adductor overload; there is optimism) and Rudiger (left leg discomfort). The CB played with pain vs City and as reported his return was rushed… https://t.co/1yZepi80xr — Mario Cortegana (@MarioCortegana) December 12, 2025

Встреча "Алавес" — "Реал" состоится 15 декабря и начнётся в 01:00 по времени Казахстана.

