Названо худшее качество Гвардиолы

Бывший полузащитник "Манчестер Сити" Давид Сильва поделился воспоминаниями о годах, проведённых в клубе под руководством Хосепа Гвардиолы, сообщают Vesti.kz.

Сильва выступал за "горожан" с 2010 по 2020 год, а Гвардиола возглавил команду в 2016-м.

"Пеп – другой уровень. Он заранее знал, что должна делать команда, всё было подготовлено – и в матчах всё складывалось в нашу пользу. Худшее в Гвардиоле – его придирчивость. Он даёт тебе мало свободы на поле, но во всём остальном он гений", – цитирует Силву Sport Witness.

Контракт испанского наставника с "Манчестер Сити" рассчитан до 2027 года. До работы в Англии он тренировал "Барселону" и "Баварию".

