Криштиану Роналду принял решение о завершении карьеры

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Сегодня 09:52
©ФК "Аль-Наср"

Нападающий саудовского "Аль-Насра" и сборной Португалии по футболу Криштиану Роналду рассказал, когда планирует завершить карьеру, сообщают Vesti.kz.

"У меня осталось два-три года карьеры, в этом возрасте еще важнее заботиться о себе. Не исключаю, что куплю футбольную команду. Это то, чем я хотел бы заняться после завершения игровой карьеры", - приводит слова Роналду Goal.

Роналду выступает за "Аль-Наср" с 2023 года. Контракт форварда с клубом рассчитан до 2025 года. В рамках чемпионата Саудовской Аравии португалец принял участие в 16 матчах, в которых забил 14 голов и сделал две результативные передачи.

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38-летний Роналду провел за сборную Португалии 198 матчей, в которых забил 122 мяча. Форвард попал в состав национальной команды на июньские матчи отборочного раунда к чемпионату Европы-2024.

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Метки:
Роналду Криштиану Саудовская Аравия

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