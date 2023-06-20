Криштиану Роналду ответил, счастлив ли он в Саудовской Аравии

Новости спорта Футбол Мировой футбол
Сегодня 11:34
©ФК "Аль-Наср"

Нападающий "Аль-Насра" Криштиану Роналду высказался о преимуществах лиги Саудовской Аравии. Португалец заявил, что выступление в этом чемпионате не сказывается на сборной, сообщают Vesti.kz.

"Я выступаю в Саудовской Аравии, но я также играю и в сборной и провёл уже три матча, так что это не влияет на мои позиции в национальной команде. Можно задать вопрос тренеру.

Но я очень счастлив. Лига в Саудовской Аравии хороша. А теперь трансферы говорят сами за себя. Я счастлив и надеюсь забивать больше голов", – приводит слова Роналду O Jogo.

Криштиану Роналду принял решение о завершении карьеры

Роналду перешел в "Аль-Наср" в январе этого года. Португалец провел 16 матчей в чемпионате Саудовской Аравии, в которых забил 14 голов и сделал две результативные передачи.

 

Читайте Vesti.kz в

@vestisport @vestikzsport

А еще Vesti.kz есть в TikTok @vestikzsport

Метки:
Роналду Криштиану Саудовская Аравия Португалия

Ссылки по теме:

Новости
Сегодня , 11:34
Мировой футбол
Криштиану Роналду ответил, счастлив ли он в Саудовской Аравии
Вчера , 23:31
Мировой футбол
Примет сборную Бразилии? Стало известно будущее Анчелотти после ухода из "Реала"
Вчера , 22:58
Мировой футбол
Александр Меркель провел переговоры с турецким клубом - источник
Вчера , 21:31
Мировой футбол
Аргентина без Месси одержала победу в товарищеском матче
Вчера , 13:32
Мировой футбол
Партнер Роналду по сборной не доехал до "Барселоны": его покупает саудовский клуб за 55 миллионов евро
Вчера , 12:07
Мировой футбол
Альба и Бускетс воссоединились с Месси
Вчера , 07:54
Мировой футбол
Месси прокомментировал свой переход в "Интер Майами"
18 июня, 22:37
Мировой футбол
"Не осталось больше ничего". Месси прокомментировал уход из ПСЖ
18 июня, 19:41
Мировой футбол
"Конкуренция перестанет быть интересной". В УЕФА сделали заявление о потолке зарплат
18 июня, 18:59
Мировой футбол
Игрок "Реала" готов присоединится к казахстанцу в европейском клубе
© 2008 - 2023 ТОО «EML»