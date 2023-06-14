Криштиану Роналду объяснил значение Siu! при праздновании голов

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Сегодня 12:18
©ФК "Аль-Наср"

Нападающий саудовского "Аль-Насра" Криштиану Роналду рассказал о своем фирменном праздновании голов. Португалец объяснил значение крика Siu!, сообщают Vesti.kz.

"Похоже, что празднование стало глобальным феноменом. И мне приятно, что другие игроки, спортсмены из других видов спорта и маленькие дети повторяют его. Это здорово. Siu означает: "Да!", довольно просто, но с сильным посылом", - приводит слова Роналду FourFourTwo.

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Напомним, португалец перешел в "Аль-Наср" в январе этого года. Роналду провел 16 матчей в чемпионате Саудовской Аравии, в которых забил 14 голов и сделал две результативные передачи.

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Метки:
Роналду Криштиану Саудовская Аравия

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