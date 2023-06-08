Криштиану Роналду обделили в чемпионате Саудовской Аравии

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Сегодня 16:05
©ФК "Аль-Наср"

Нападающий "Аль-Насра" и сборной Португалии Криштиану Роналду не попал в символическую сборную чемпионата Саудовской Аравии по итогам сезона-2022/23, сообщают Vesti.kz.

Атакующую тройку составили Фирас Аль-Брейкан, Мурад Батна (оба - "Аль-Фатех") и Одион Игало ("Аль-Хилаль"). Места в сборной также получили два одноклубника Роналду: защитник Гислен Конан и полузащитник Луис Густаво.

При этом некоторые болельщики и аналитики усомнились в таком выборе, поскольку в течение сезона Роналду забил 14 голов и отдал две голевые передачи в 16 играх. Это с учетом того, что португалец присоединился к "Аль-Насру" в январе.

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Напомним, контракт форварда с клубом рассчитан на два года. Его зарплата в клубе составляет 200 миллионов евро в год, что делает его самым высокооплачиваемым спортсменом мира.

Символическая сборная выглядит так:

Вратарь: Марсело Гроэ ("Аль-Иттихад");

Защитники: Гислен Конан ("Аль-Наср"), Ахмед Шарахили ("Аль-Иттихад"), Ахмед Хегази ("Аль-Иттихад"), Мадалла Аль-Олайян ("Аль-Иттихад");

Полузащитники: Луис Густаво ("Аль-Наср"), Ромариньо ("Аль-Иттихад"), Алехандро Ромеро Гамарра ("Аль-Таавун");

Нападающие: Фирас Аль-Брейкан ("Аль-Фатех"), Одион Игало ("Аль-Хилаль"), Мурад Батна ("Аль-Фатех").

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Метки:
Роналду Криштиану Саудовская Аравия

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