Криштиану Роналду исключили из "Аль-Насра". Известна причина

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Сегодня 15:24
©ФК "Аль-Наср"

Нападающий саудовского "Аль-Насра" Криштиану Роналду не сыграет в матче азиатской Лиги чемпионов против катарского "Аль-Духаиля". Об этом заявил главный тренер команды Луиш Каштру, передают Vesti.kz.

Встреча команд в рамках четвертого тура группового этапа состоится во вторник, 7 ноября, в Дохе. Роналду пропустит игру из-за усталости. 

"Роналду не будет участвовать в матче с "Аль-Духаилем", потому что он устал из-за большого количества матчей. Я знаю, что есть желающие его увидеть на поле, но ему нужно отдохнуть. Он не готов, но у нас много других звезд. Не я решил исключать Роналду из состава, это было решено из-за его возможности. Потому что 48 часов назад он сыграл полный матч, а до этого отыграл 120 минут", - приводит слова Каштру портал Goal.

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38-летний Роналду выступает за "Аль-Наср" с января 2023 года. В текущем сезоне он сыграл в 16 матчах за клуб во всех турнирах, забил 15 голов и отдал девять результативных передач.

Метки:
Роналду Криштиану Саудовская Аравия

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