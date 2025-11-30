"Копенгаген" проиграл с сухим счетом после победы над "Кайратом"

ФК "Копенгаген" в матче 17-го тура датской Суперлиги уступил на выезде "Орхусу", сообщают Vesti.kz.

Встреча завершилась со счетом 2:0 в пользу "Орхуса". Голы забили Патрик Мортенсен, открывший чет на восьмой минуте и Расмус Карстенсен, отличившийся на 65-й минуте.

"Орхус" набрал 37 очков и лидирует в чемпионате. У "Копенгагена" 28 баллов и четвертое место.

Напомним, на этой неделе, в ночь с 26 на 27 ноября "Копенгаген" в матче пятого тура общего этапа Лиги чемпионов обыграл на своем поле алматинский "Кайрат" со счетом 3:2.

Датский клуб до 81-й минуты уверенно выигрывал со счетом 3:0, но голы Дастана Сатпаева и Олжаса Байбека свели преимущество "Копенгагена" к минимуму.