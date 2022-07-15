Клуб из Саудовской Аравии высказался о 125 миллионах для Роналду

©Reuters
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Сегодня 09:38

Клуб "Аль-Кавкаб" из Саудовской Аравии отреагировал на возможный переход Криштиану Роналду, сообщает корреспондент Vesti.kz.

Ранее появилась информация, что арабский клуб предлагал португальскому нападающему "Манчестер Юнайтед" контракт с заработной платой 125 миллионов евро в год.

"В новостях СМИ, связывающих клуб и португальского игрока Криштиану Роналду, нет правды. @Cristiano Он не входит в планы клуба", - говорится в официальном сообщении клуба.

Ранее о позиции в отношении португальской звезды стало известно в таких клубах, как ПСЖ и "Челси". Что касается "Аль-Кавкаба", то эта команда борется за выживание во второй лиге своей страны.

125 миллионов евро в год. Роналду получил предложение из Саудовской Аравии

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Метки:
Роналду Криштиану Манчестер Юнайтед Саудовская Аравия Футбольные трансферы

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