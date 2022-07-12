В "Челси" отреагировали на информацию об интересе к Роналду

Главный тренер лондонского "Челси" Томас Тухель прокомментировал вопрос о переходе в клуб нападающего "Манчестер Юнайтед" Криштиану Роналду, сообщает Daily Star.

Болельщик подошел к Тухелю и спросил: "Мы подписываем Криштиану Роналду?" Немец саркастично улыбнулся и ответил: "Я не скажу вам".

Ранее сообщалось, что Роналду попросил у руководства "красных дьяволов" продать его, если поступит хорошее предложение. В частности, португальский нападающий недоволен активностью "Юнайтед" на трансферном рынке в сравнении с конкурентами из АПЛ.

Нидерландский специалист добавил, что 37-летний форвард не примет участия в предсезонном турне "МЮ" в Таиланде по личным причинам.

Отметим, что на днях были названы вероятные варианты для продолжения карьеры португальца.

Напомним, в предыдущем сезоне Роналду принял участие в 38 матчах за "Манчестер Юнайтед" во всех турнирах, в которых отметился 24 голами и тремя ассистами.