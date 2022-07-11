Названы неожиданные варианты для продолжения карьеры Роналду

Португальский журналист Нуно Луж назвал варианты для продолжения карьеры Криштиану Роналду, который не поехал с "Манчестер Юнайтед" в предсезонное турне, сообщает "Чемпионат".

"Криштиану действительно не очень доволен положением дел в Манчестере, и он хочет уйти, но при этом необходимо найти лучшее решение. Посмотрим, что получится. Совершенно точно это будет непросто по одной простой причине: потому что нелегко найти место для Роналду, ведь в мире не так много команд с финансовыми возможностями, чтобы подписать его.

Возможные варианты? Точно не "Реал". "Барселона" может стать последним шансом. Мы должны смотреть на клубы, с которыми Мендеш имеет больше всего контактов, и тут мы не должны забывать про мадридский "Атлетико", - заявил Луж.

Напомним, в предыдущем сезоне Роналду принял участие в 38 матчах за "Манчестер Юнайтед" во всех турнирах, в которых отметился 24 голами и тремя ассистами.

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