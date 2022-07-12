ПСЖ принял решение по Роналду

Агент форварда "Манчестер Юнайтед" Криштиану Роналду Жорже Мендеш предложил парижскому клубу ПСЖ подписать португальца, информирует "Спорт-Экспресс" со ссылкой на Le Parisien.

Однако парижский клуб не заинтересован в трансфере 37-летнего игрока. Ранее сообщалось, что Роналду собирается уйти из "МЮ", так как хочет играть в Лиге чемпионов.

Португалец вернулся в "Манчестер Юнайтед" в августе 2021 года, до этого он выступал за "красных дьяволов" с 2003 по 2009 год.

В прошлом сезоне Роналду забил 24 гола и сделал 3 результативные передачи в 38 матчах за "МЮ". Портал Transfermarkt.com оценивает стоимость форварда в 30 миллионов евро.