Клуб Бекхэма сделал предложение Месси: известны финансовые детали контракта

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Сегодня 10:16
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Американский клуб "Интер Майами", совладельцем которого является Дэвид Бекхэм, сделал предложение нападающему "Пари Сен-Жермена" Лионелю Месси, сообщают Vesti.kz.

По информации Sport.es, аргентинский форвард получил предложение от клуба MLS на четыре сезона по 50 миллионов евро в год.

В США давно интересуются Месси и ради него готовы пригласить в команду аргентинского тренера Херардо Мартино на место уволенного британца Фила Невилла. Все это - чтобы Лео лучше адаптировался в MLS.

Если Мартино и Месси все-таки окажутся в "Интер Майами", это будет второй опыт их работы в качестве тренера и игрока после сезона-2013/2014 в "Барселоне", когда каталонцы не смогли выиграть ни одного титула.

Напомним, что в услугах аргентинца по-прежнему заинтересована "Барселона". Также у него есть вариант продолжения карьеры в саудовском "Аль-Хиляле", где ему готовы заплатить 1,2 миллиарда евро за два года.

Контракт Месси с ПСЖ истекает 30 июня.

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Метки:
США Месси Лионель ПСЖ

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