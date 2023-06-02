Войти через социальную сеть
Пожалуйста, подождите... Укажите email Укажите имя или псевдоним Укажите пароль Для регистрации на сайте Вы должны принять Правила сообщества Для редактирования профиля необходимо авторизоваться на сайте Укажите корректный Email material_dobavlen_v_izbrannoe Добавить в избранное Убрать из избранного Пароли не совпадают Задайте пароль для входа на сайт Хороший пароль должен содержать строчные, заглавные латинские буквы и цифры. Рекомендуется добавлять знаки препинания и задавать длину пароля не менее 8 символов Спасибо за Ваш голос! Добавить +1 Убрать +1 Выберите вариант ответа
Место
Қазақша Табло Lifestyle
Бокс MMA Футбол Хоккей Футзал Теннис Борьба Атлетика Баскетбол Букмекеры Другие Еще
Размещение рекламы: +7 700 388 81 09
KZ
Спорт Это интересно Vesti.kz
Қазақша
Вход на сайт
Войти через социальную сеть:
Ваш аккаунт на Vesti.kz Забыли пароль?
Забыли пароль?

Укажите email, на который будет отправлен Ваш новый пароль. Впоследствии Вы сможете изменить пароль в личном профиле.

Реклама

Новости спорта Футбол Мировой футбол
Комментарии

Проявляющий интерес к Месси "Интер Майами" уволил главного тренера

Проявляющий интерес к Месси "Интер Майами" уволил главного тренера
©planetsport.com

Клуб MLS "Интер Майами", совладельцем которого является Дэвид Бекхэм, объявил об отставке главного тренера Фила Невилла, сообщают Vesti.kz.

Также сообщается, что команда рассталась с помощником тренера Джейсоном Крайсом. При этом другой его помощник Хавьер Моралес будет временно исполнять обязанности главного тренера.

Невилл находился на своем посту с января 2021 года. За это время "Интер Майами" вышел в плей-офф Кубка MLS в 2022 году.

Ранее сообщалось, что "Интер Майами" хочет подписать нападающего "Пари Сен-Жермена" Лионеля Месси, чтобы потом отправить 35-летнего аргентинца в годичную аренду в "Барселону".

46-летний Невилл до переезда в США возглавлял женскую сборную Англии. Его игровая карьера прошла в "Эвертоне" и "Манчестере Юнайтед". За национальную команду сыграл 59 матчей в период 1996-2007 годов, результативными действиями не отметился.

Kака - об уходе из "Кайрата", сборной Казахстана, Игите и феномене Адиева 

Читайте Vesti.kz в

@vestisport @vestikzsport

А еще Vesti.kz есть в TikTok @vestikzsport

Поделиться в соц. сетях:


Метки:
США Месси Лионель ПСЖ Бекхэм Дэвид

Реклама

Реклама

Загрузка матч-центра...

Ссылки по теме:

Статистика
Футбол
  • Футбол
  • Хоккей
  • Футзал
  • Волейбол
  • Баскетбол
  • Теннис
  • Бенди
  • Водное поло
  • Хоккей на траве

Реклама

Новости
Сегодня , 10:16
Мировой футбол
©instagram.com/leomessi Клуб Бекхэма сделал предложение Месси: известны финансовые детали контракта
Сегодня , 09:18
Мировой футбол
©planetsport.com Проявляющий интерес к Месси "Интер Майами" уволил главного тренера
Сегодня , 08:33
Мировой футбол
©instagram.com/cristiano Криштиану Роналду прояснил свое будущее
Сегодня , 08:15
Мировой футбол
©vokrugsveta.ru Определились все пары 1/4 финала МЧМ-2023 по футболу
Сегодня , 07:36
Мировой футбол
©instagram.com/karimbenzema Бензема все переиграл и принял новое решение о своей карьере
Вчера , 21:56
Мировой футбол
©instagram.com/lukamodric10 Появился инсайд о Луке Модриче. Хорвата отправляли в Саудовскую Аравию
Вчера , 21:32
Мировой футбол
©instagram.com/leomessi Отец Месси определился с клубом для своего сына
Вчера , 20:49
Мировой футбол
©instagram.com/karimbenzema Бензема принял судьбоносное решение о своем будущем
Вчера , 20:16
Мировой футбол
©ajax.nl "Аякс" уволил главного тренера после непопадания в Лигу чемпионов
Вчера , 18:29
Мировой футбол
©instagram.com/lukamodric10 Предложение на 120 миллионов евро может решить судьбу Модрича в "Реале" 
Вчера , 17:55
Мировой футбол
©twitter.com/fabrizioromano Тренер ПСЖ сделал заявление о будущем Месси
Вчера , 17:25
Мировой футбол
©ФК "Аль-Наср" Стало известно, почему Роналду пропустил последний матч "Аль-Насра" в сезоне
Вчера , 10:59
Мировой футбол
©ФК "Аль-Наср" Стало известно место Роналду в списке бомбардиров в Саудовской Аравии
Вчера , 00:00
Мировой футбол
©twitter.com/AlNassrFC Роналду оказался вне заявки на последний матч "Аль-Насра" в сезоне
31 мая, 22:25
Мировой футбол
©twitter.com/TeamMessi В Федерации футбола Саудовской Аравии высказались о потенциальном трансфере Месси
31 мая, 14:52
Мировой футбол
©instagram.com/jpcancelo "Манчестер Сити" заблокировал трансфер защитника в "Барселону"
31 мая, 14:33
Мировой футбол
©ФК "Аль-Наср" Назван похожий на Роналду футболист
31 мая, 08:58
Мировой футбол
©instagram.com/leomessi Месси занервничал из-за "Барселоны". Его отец позвонил в Ла Лигу
31 мая, 08:14
Мировой футбол
©fifa.com Узбекистан пропустил гол на 97-й минуте и остался без 1/4 финала МЧМ по футболу
30 мая, 17:13
Мировой футбол
©ФК "Манчестер Сити" Назван лучший трансфер сезона в футболе
30 мая, 09:55
Мировой футбол
©ФК "Реал" Мадрид В "Реале" приняли решение по Бензема
29 мая, 12:50
Мировой футбол
©twitter.com/AlNassrFC_EN Роналду обсудил переход к конкурентам "Реала" в Испании - СМИ
29 мая, 10:59
Мировой футбол
©instagram.com/karimbenzema Бензема близок к уходу из "Реала": француз получил мегапредложение от саудовского клуба
29 мая, 08:27
Мировой футбол
©instagram.com/k.mbappe Мбаппе сделал неожиданное заявление о своем будущем
28 мая, 23:54
Мировой футбол
©instagram.com/stevenberghuis/ Футболист "Аякса" набросился на фаната соперников после непопадания в Лигу чемпионов
28 мая, 16:23
Мировой футбол
©twitter.com/TeamMessi Решение принято. Стало известно будущее Лионеля Месси в ПСЖ
28 мая, 15:27
Мировой футбол
©twitter.com/vinijr Винисиус Жуниор может сменить клуб. В АПЛ готовы побить трансферный рекорд "Реала"
28 мая, 13:13
Мировой футбол
©football24.ru "Этот титул мы хотим больше всего". Бальде - о Лиге чемпионов
28 мая, 10:01
Мировой футбол
©instagram.com/leomessi Месси повторил рекорд Дани Алвеса
28 мая, 09:24
Мировой футбол
©instagram.com/k.mbappe Мбаппе отреагировал на чемпионство ПСЖ

Реклама

Реклама

© 2008 - 2023 ТОО «EML»
Устанавливайте приложения
СПОРТ
Это интересно
VESTI.KZ

По вопросам размещения рекламы:

+7 700 388 81 09

© 2008 - 2023 ТОО «EML»
Как перепечатывать с Vesti.kz
Ошибка в тексте?
Выделите ее мышью и нажмите Ctrl+Enter
Система Orphus